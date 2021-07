Barra Mansa colhe feijão plantado em unidade demonstrativa de Floriano

Matéria publicada em 23 de julho de 2021, 19:27 horas

Projeto é parceria que visa aumentar o plantio de feijão, aumentando a quantidade e diversidade do grão na região

Barra Mansa – Na tarde desta sexta-feira, 23, a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, iniciou a colheita onde implantou uma unidade demonstrativa para a produção do grão no distrito de Floriano. O projeto é uma parceria que visa aumentar o plantio de feijão, aumentando a quantidade e diversidade do grão na região.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Roberto Carvalho, o Beleza, explicou como funcionou o processo. “A Secretaria implantou uma unidade demonstrativa, onde aramos a terra junto com análises técnicas, e que foram semeados tipos de grãos de feijão como o preto e o carioquinha. É importante respeitar a época e o tempo certo de plantio, com isso, nossa ideia é expandir as técnicas de cultivo desse produto, assim como o da mandioca, milho e abóbora.”

A iniciativa tem como função a distribuição de sementes de feijão para os produtores que vem recebendo o apoio para a colheita. Foram disponibilizados maquinário, laudos técnicos e avaliações pela prefeitura. O agricultor que se interessar pelo cultivo dos grãos, deve procurar a Secretaria de Desenvolvimento Rural, fornecer os dados da área de cultivo e aguardar solicitação.

A produção é livre de agrotóxicos e os resultados já fazem os trabalhadores planejar uma produção maior para o próximo período. A colheita desta sexta-feira foi referente a 30 quilos plantados, que resultou uma colheita de uma tonelada do grão de feijão do tipo preto. Parte da colheita foi doada aos agricultores e a outra parte ficou com a Secretaria para a distribuição aos agricultores do município.