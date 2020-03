Coronavírus: Secretaria monitora seis pessoas que tiveram contato com servidora de BM

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 19:02 horas

Resultados dos exames saem na semana que vem e todos que tiveram contato com a paciente passam por triagem

Barra Mansa– A paciente, de 27 anos, confirmada com o novo coronavírus (COVID-19) continua em isolamento domiciliar, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se do primeiro caso da doença confirmada no Estado do Rio. Ela é funcionária da Prefeitura de Barra Mansa e, desde a confirmação da contaminação, os demais colegas de trabalho, que tiveram contato com ela, estão preocupados.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Sérgio Gomes, seis colegas de trabalho, foram submetidos a exames, os resultados devem ficar prontos no início da semana. Os casos são suspeitos e, por enquanto, ainda não há nenhuma confirmação. Também passarão por triagens aqueles que tiveram contato com a servidora, porém eles também não apresentam nenhuma característica da doença.

Sérgio Gomes disse que todas as medidas para garantir o bem-estar das pessoas que tiveram contato com a paciente estão sendo tomadas e não há motivo para pânico.

– O vírus em si não representa uma ameaça à vida das pessoas. Se alguém tiver o diagnóstico da doença e seguir as ordens médicas, se mantendo em isolamento nos primeiros 14 dias, ela terá grandes chances de regressão do caso. Estamos com os hospitais da cidade preparados para receber os pacientes com suspeita do COVID-19. A Santa Casa, por exemplo, conta com leito de isolamento exclusivo para possíveis casos de internação. Neste local também são feitas as coletas dos materiais que posteriormente são enviados para o Lacen – explicou o secretário.

A mulher esteve na Itália entre os dias 09 a 23 de fevereiro, ela passou por Milão e depois seguiu viagem à Alemanha. Ela procurou atendimento médico no dia 01 de março em Barra Mansa, após apresentar os sintomas do coronavírus. O marido da paciente, que a acompanhou na viagem, não apresentou sintomas do COVID-19.