Barra Mansa promove torneio de vôlei

Matéria publicada em 4 de setembro de 2022, 18:30 horas

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Barra Mansa promoveu neste sábado e domingo, dias 03 e 04, o Torneio Barra Mansa de Voleibol. A atividade aconteceu no Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, no Centro. O torneio foi disputado em duas categorias, feminino e masculino, sendo em formato quadrangular, onde todas as equipes se enfrentaram.

As equipes femininas de Barra Mansa, Resende, Paty do Alferes e Angra dos Reis, disputaram no sábado, enquanto as equipes masculinas de Barra Mansa, Angra dos Reis, Porto Real e Itatiaia decidiram neste domingo.

Humberto Ignácio, ponteiro do time do Barra Mansa, falou da disputa. “Excelente competição, com equipes de grande nível técnico como nunca tivemos em nossa cidade. Espero que a esse torneio vire tradição, pois Barra Mansa sempre foi um lugar de talentos”, disse Humberto, acrescentando sua gratidão ao envolvidos:

“Gostaria de agradecer aos organizadores, ao Prefeito Rodrigo Drable e à Secretaria de Esporte, responsável por estes dois dias de evento que ajudam a aumentar o incentivo ao esporte”.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Paulo Sandro, comentou sobre a adesão ao evento. “Mais um final de semana recheado de esporte em Barra Mansa. É um prazer realizar eventos como este, onde reunimos jovens atletas não só do nosso município como das cidades vizinhas”, disse o secretário, acrescentando ter planos para expandir com projetos como esse por toda a cidade.

Vencedores por categoria:

Feminino

1º lugar – Paty do Alferes

2º lugar – Resende

3º lugar – Barra Mansa

Masculino

1º lugar – Itatiaia

2º lugar – Angra dos Reis

3º lugar – Barra Mansa