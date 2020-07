Barra Mansa tem oito pacientes com Covid-19 internados em leitos de UTI

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 21:13 horas

Barra Mansa- O município tem oito pacientes com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, internados em leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), na Santa Casa de Misericórdia, nesta segunda-feira, dia 06. Nos leitos clínicos há 14 pacientes internados na Santa Casa, seis no Centro de Triagem e Tratamento para Covid-19, e um na UPA (Centro).

Os dados das internações foram divulgados pelo prefeito Rodrigo Drable, em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta noite. O prefeito informou que a taxa de ocupação na rede pública municipal gira em torno de 33%, e que apenas quatro respiradores estão sendo utilizados por pacientes com Covid-19.

Foram realizados 2.792 testes com 782 resultados positivos para a Covid-19, sendo que 559 pessoas podem ser consideradas recuperadas da doença. Há 63 pessoas com a suspeita da Covid-19, aguardando pelos resultados dos exames, 2.267 resultados foram descartados para o novo coronavírus. Barra Mansa tem 35 óbitos confirmados em decorrência da doença.

Diante dos dados, o prefeito Drable, disse que Barra Mansa se mantém dentro das metas para a flexibilização do comércio em 3,17%, mas que o município não pode chegar a 5%, porque se isso ocorrer, “a cidade vai ter que parar”, revelou.

O prefeito disse ainda que os moradores estão relaxando com as medidas de distanciamento social. Ele citou que viu muitas pessoas nas ruas se abraçando, se cumprimentando com apertos de mãos e que toda cautela deve continuar sendo feita em Barra Mansa para a prevenção da Covid-19.

Testagem em massa na população

O uso de máscara facial é item obrigatório no município, que vem testando em massa segmentos da população. O prefeito Rodrigo Drable informou que policiais militares, civis, rodoviários, motoristas de táxis, aplicativos, guardas municipais, pastores, padres, idosos que moram em asilos, assistidos das casas de tratamento para dependentes foram testados, em Barra Mansa.

Agora a testagem vai priorizar nos próximos dias os agentes da saúde, que estão na linha de frente do combate à Covid-19, o prefeito citou que três mil agentes vão passar pelo teste para a detecção do vírus. Drable pretende contratar mais profissionais para realizarem a testagem, pois, segundo ele, os profissionais de saúde, que atuam no município, não serão recolocados para promover a testagem.

– Vamos contratar mais profissionais para aumentar nossa capacidade de testagem. Eu não posso tirar profissionais da UPA, da Santa Casa, dos postos de saúde para fazer isso. A gente está fazendo os testes rápidos por segmento e nós faremos a todos quando pudermos – disse.