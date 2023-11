Barra-mansense torna-se o primeiro brasileiro a lançar um livro nos telões da Times Square em Nova York - Diário do Vale

O Jornalista e palestrante barra-mansense, Alysson Costa, fez história ao lançar seu mais recente livro, “ATITUDENOW – A Direção do Sucesso,” diretamente nos famosos telões da Times Square, em Nova York. Este feito notável não só marca o primeiro lançamento de um livro brasileiro na Times Square, mas também destaca o alcance global do autor, que já atingiu 14 países online e realizou imersões presenciais bem-sucedidas em Portugal e nos Estados Unidos. Além disso, Alysson Costa é autor best-seller dos já consagrados “O Sucesso é Treinável” e “Pessoas Precisam de Pessoas.”

A Estreia nos Telões da Times Square

Natural de Barra Mansa, no interior do estado do Rio de Janeiro, Alysson Costa hoje está radicado em São Roque/SP. O lançamento de seu livro, “ATITUDENOW – A Direção do Sucesso,” nos telões da Times Square entrou para a história como um momento emblemático para a literatura brasileira. Alysson Costa se tornou o primeiro brasileiro na história a realizar esse feito extraordinário, compartilhando sua mensagem inspiradora com o mundo inteiro.

As luzes da cidade que nunca dorme brilhavam ainda mais quando o nome de Alysson Costa surgiu nos telões, revelando seu novo livro. Era um momento de celebração, não apenas pela estreia de um livro incrível, mas pela prova de que os brasileiros podem conquistar o mundo com sua mensagem inspiradora.

Alysson Costa é uma figura proeminente no cenário de palestras do Brasil. Seu trabalho na mídia e suas palestras inspiradoras o tornaram um dos principais palestrantes do país. Com seu novo livro, ele está levando sua mensagem inspiradora para um público global.

“ATITUDENOW” – Livro do Ano em Londres e Prêmio Internacional

Se não bastasse o momento histórico, O livro “ATITUDENOW – A Direção do Sucesso” conquistou ainda o prêmio de Livro do Ano, concedido em Londres pela prestigiosa instituição LONDON DO IT. Este reconhecimento ressalta a excelência e o impacto do trabalho de Alysson Costa na área de desenvolvimento pessoal e profissional. A premiação internacional é um testemunho da qualidade e relevância do conteúdo presente em “ATITUDENOW.”

Um Método Inspirado em superação e protagonismo

A história de vida e superação de Alysson Costa o inspirou a criar um método de tomada de atitude rápida, uma abordagem única para a tomada de decisões. O livro “ATITUDENOW” é um guia prático e emocionante que promete transformar a maneira como vemos a procrastinação e o “mimimismo” na sociedade atual. Alysson combate o senso comum ao afirmar que a vida não é feita de escolhas, e sim de ATITUDE.

Os próximos desafios e projetos

Alysson Costa não planeja descansar após essas conquistas. Seus próximos projetos incluem transformar “ATITUDENOW – A Direção do Sucesso” em um livro best-seller (a lista que pode consagrar a obra sai na segunda semana de novembro), alcançando ainda mais leitores ávidos por sua mensagem de superação e atitude. Além disso, Alysson tem planos ambiciosos de conquistar o mercado latino-americano, com uma imersão marcada na Argentina em fevereiro de 2024.

Outro projeto em andamento é o lançamento de um mastermind, onde grandes líderes e empreendedores poderão se beneficiar da experiência e conhecimento de Alysson Costa, tornando-se líderes ainda mais inspiradores em suas áreas de atuação.

E para completar, o autor faz parte do livro coautoria “Inquietos por Natureza”, organizado pelo empresário João Kepler, que será lançado ainda esse mês.

O jornalista tem cerca de 600 alunos em treinamentos online, faz parte do grupo seleto de palestrantes exclusivos da agência “Polo Palestrantes” a maior agência de speakers do Brasil e é autor best-seller dos já consagrados “O Sucesso é Treinável” e “Pessoas Precisam de Pessoas.” O mais novo livro já está disponível em todas as livrarias do país, mais uma vez lançado pela maior editora do Brasil, a editora Gente.