Berimbalando reuniu mais de 100 capoeiristas em VR

Volta Redonda- No sábado (15), o evento Berimbalando, reuniu mais de 100 capoeiristas da região, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

De acordo com os organizadores, o evento organizado pelos grupos Cadência de Bamba (Volta Redonda) e Arte Viva (Barra do Piraí), com o tema “Quero você Vivo”, teve o objetivo de conscientizaar as pessoas sobre a depressão e outras doenças psicológicas.

Os capoeiristas se encontram na Praça Brasil, e de lá percorreram as ruas do bairro, até o Sider Shopping.

No subsolo do espaço comercial, eles assistiram à palestra ministrada pela Dr.ᵃ Patrícia Dias (integrante de um dos grupos), que falou sobre a depressão, seus sintomas e formas de tratamentos.

Após a palestra, os participantes também se divertiram jogando capoeira.

Everson da Silva, mais conhecido como “Mestre Mineiro”, explicou o que o levou a criar o evento.

“A depressão é uma doença muito silenciosa e séria, às vezes você pode ter ela na sua casa e não sabe, não tem a mínima ideia, pensa que a pessoa só está fazendo “manha”, “corpo mole”, ou o famoso “mimimi”. Neste encontro, a Dr.ᵃ Patrícia explicou claramente o que realmente é a doença. Tenho um filho depressivo e penso que só podemos falar do que conhecemos. Por isto, resolvi tirar este projeto do papel e, juntamente com outros capoeiristas, mandar uma mensagem para as pessoas se conscientizarem e olharem com mais atenção para aqueles que estão ao seu redor”, explicou o Mestre.

Satisfação de dever cumprido

O mestre destacou a boa receptividade e também que as pessoas conseguiram entender a mensagem que o grupo quis passar durante o encontro.

“Víamos nos olhos das pessoas que a mensagem que a gente queria passar estava sendo recebida, por elas, e foi muito gratificante ver aquele monte de criança, pessoas até de fora que não estavam ali no nosso grupo participando, cantando e entendendo o recado. Conseguimos passar a mensagem de que a capoeira é muito mais do que só a bater perna” destacou Everson.