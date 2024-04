BM: Biblioteca Municipal realiza ação para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil

Barra Mansa – A Biblioteca Municipal Professora Adelaide da Cunha Franco, de Barra Mansa, realizou, na manhã desta quinta-feira (18), uma ação de entrega de livros para crianças em alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil. O dia 18 de abril foi escolhido por ser data de nascimento de Monteiro Lobato, o primeiro escritor infantil brasileiro. A equipe se dividiu e realizou entregas em três pontos distintos da cidade, sendo eles a Praça da Matriz, no Centro, o terminal rodoviário da Beira Rio e a rua próxima ao Palácio Barão de Guapy, no Centro, em frente à Câmara Municipal. Ao todo foram distribuídos 290 livros.

De acordo com a gerente de Bibliotecas e Formação da Fundação Cultura, Graziela Lorena, incentivar a leitura das crianças por meio de ações como essa é de extrema importância para o desenvolvimento delas.

– Iniciamos na segunda-feira distribuindo livros infantis em nosso ‘Pegue e Leve’, localizado na área externa do palácio, e recebemos visitas de várias escolas por conta do Dia Nacional do Livro Infantil. Recebemos diversos alunos dos ensinos médio e fundamental e realizamos vários sorteios, para incentivar o hábito de leitura. Além disso, levamos nossa ação para alguns pontos da cidade, porém de forma rápida e minimizada por conta da chuva – frisou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre a importância dessa ação. “Doar livros nesta data é muito benéfico porque ajuda a promover a leitura desde cedo, incentivando o hábito de ler entre as crianças. Além disso, amplia o acesso a livros e contribui para a formação de novos leitores, enriquecendo seu mundo imaginativo e educacional”, ressaltou Bravo.

Sobre a Biblioteca

A Biblioteca Municipal Professora Adelaide da Cunha Franco foi fundada em 20 de dezembro de 1871 e funcionou em vários prédios até que, em 1987, fixou-se no Palácio Barão de Guapy, no Centro. Atualmente, o acervo conta com cerca de 23 mil obras disponíveis para empréstimo.

Para pegar um livro emprestado é necessário residir no município de Barra Mansa, levar identidade, CPF e comprovante de residência para realizar um cadastro. A partir disso, as pessoas podem pegar um livro emprestado e levar para casa por 15 dias. Após esse período, a pessoa pode devolver o livro ou renovar o empréstimo (que pode ser feito em casa pelo site). O sistema também permite consultar as obras do acervo e fazer reservas.

No caso de menores de idade, o empréstimo também pode ser feito, mas a obra tem que ser retirada por algum responsável após a realização do cadastro. Eles também podem emitir uma autorização para a própria criança ou adolescente retirar o livro, caso os pais não tenham disponibilidade.

A gerente Graziela Lorena destacou que as bibliotecas públicas desempenham um papel crucial na formação e no acesso à informação, à cultura e à educação para todas as camadas da sociedade. “Nós vivemos em um país onde comprar livros ainda é uma coisa considerada cara se levarmos em consideração o poder aquisitivo das pessoas. A biblioteca pública proporciona a possibilidade de ter acesso a livros sem precisar comprá-los, além de oferecer um ambiente acolhedor de troca e socialização, servindo como um espaço comunitário vital, onde as pessoas podem se conectar e explorar novos interesses. Além disso, é importante que as pessoas saibam se comportar em locais públicos comunitários”, finalizou.