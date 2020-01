BM lança processo seletivo para contratação imediata de 17 profissionais

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2020, 14:14 horas

Barra Mansa- As inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa iniciam nesta quarta-feira (22). No total, 17 profissionais serão contratados imediatamente e outros 17 serão cadastrados no banco de reserva.

O cadastro seguirá até sexta-feira (24) e será realizado com o preenchimento de ficha de inscrição, disponível no edital, publicado no Portal da Transparência da prefeitura, além da apresentação da documentação. O procedimento será na sede da Pasta, situada à Rua Dezessete, 118, no bairro São Luiz, entre 09h e 15h.

Vagas

As vagas são para: auxiliar de serviços gerais (15); motorista (01); e operador de retroescavadeira/trator agrícola (01). O mesmo quantitativo será ofertado para o cadastro de reserva.

Documentos

No ato da inscrição os interessados deverão apresentar a cópia dos seguintes documentos, que deverão ser acompanhados do original para fins de autenticação pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo:

– Currículo atualizado;

– Comprovante de escolaridade (certificado ou declaração valida, emitida pela instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC);

– Comprovante de experiências profissionais (carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou certidão de comprovação de experiência profissional na área de atuação);

– Comprovante de cursos complementares na área de atuação (certificado ou declaração);

– Comprovante de residência atualizado, conta de água, luz ou telefone em nome do candidato ou no caso do comprovante em nome de terceiros, apresentar declaração de endereço assinada pelo próprio.

– CPF e Carteira de Identidade ou CNH;

– Carteira de motorista D ou superior (para o cargo de motorista);

– Comprovante de quitação eleitoral.

– Certificado de reservista (para candidatos homens).

– Certidão de Antecedentes Criminais pelo site https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao;

– Comprovante de situação cadastral – regularidade do CPF, pelo site https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/Con sultaPublica.asp

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, José Luiz Vanelli, o Leiteiro, a contratação deverá acontecer assim que a comissão avaliadora do processo levantar o resultado e os que atingirem maiores pontuações serão selecionados.

– A avaliação será efetivada mediante análise dos currículos, considerando a experiência na área de atuação e, para alguns cargos, formação complementar e cursos de aperfeiçoamento. Esperamos, com essa iniciativa, garantir a redução do desemprego e também um auxílio nas nossas tarefas do dia-a-dia – expressou o secretário.