BM: Partidos lançam pré-candidatura neste sábado

O evento de lançamento das pré-candidaturas acontece na Casa do Rotariano, localizado na Rua Rotary Club, no bairro Ano Bom. O prefeito Rodrigo Drable e lideranças políticas estaduais e municipais das siglas são esperadas. Furlani resumiu sua expectativa sobre o evento em uma frase: “Será um momento muito importante para o futuro de nossa cidade”.

