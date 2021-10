Brasil e Colômbia ficam no 0 a 0

Matéria publicada em 10 de outubro de 2021, 20:19 horas

Neste domingo (10), a Seleção Brasileira empatou com a Colômbia em 0 a 0, no Estádio Monumental, em Barranquilla (COL), em jogo válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022. Com o resultado, o Brasil segue invicto e na liderança do campeonato, com 28 pontos conquistados. A Colômbia está em quinto lugar, com 15 pontos.

O jogo

O Brasil chegou pela primeira vez aos quatro minutos do primeiro tempo. Neymar recebeu passe e chutou forte. Ospina espalmou e evitou o gol. A Seleção Brasileira continuou buscando o gol. Aos 32 minutos, Fred recebeu passe de Neymar na entrada da área e chutou de canhota por cima do gol.

No segundo tempo, o Brasil começou tentando ocupar o campo do adversário. Aos quatro minutos, Neymar tentou avançar pela esquerda e foi desarmado. Dois minutos depois, foi a vez de Danilo tentar pela direita, mas foi desarmado pela equipe colombiana. A Colômbia tentou responder aos 22 minutos. Quintero chutou forte de fora da área e Alisson fez uma grande defesa.

A Canarinho voltou a pressionar aos 30 minutos. Raphinha tentou chutar pela esquerda e foi desarmado. No minuto seguinte, Raphinha chutou forte da entrada da área e Ospina espalmou. Aos 34, a Seleção voltou ao ataque. Lucas Paquetá recebeu passe de Neymar e chutou pela linha de fundo. Quatro minutos depois, foi a vez de Antony tentar pela equipe de Tite. Ele recebeu cruzamento de Raphinha e bateu de chapa. O goleiro colombiano fez mais uma defesa difícil.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Militão (Thiago Silva), Alex Sandro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus (Antony), Gabi (Raphinha) e Neymar.

Colômbia x Brasil em Barranquilla pelas Eliminatórias da Copa

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF