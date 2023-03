Cadastro de protetores de animais tem início em Pinheiral - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 10:44 horas

Prazo para o cadastramento será até o dia 31 de março

Pinheiral – O cadastro dos protetores de animais de Pinheiral teve inicio nesta quarta- feira (15). O projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SEMADER) atendendo a uma indicação do presidente da Câmara Municipal e Vereador Mário Arthur, com o objetivo de assegurar o devido reconhecimento aos protetores independentes e entidades que se preocupam com a causa animal, facilitando o acesso a programas públicos como castração, vacinação, feiras de adoção entre outros.

“Existem no município muitos protetores de animais trabalhando para garantir a saúde e o bem-estar dos animais, diante disso, estamos realizando o cadastramento para que possamos proporcionar o devido reconhecimento aos protetores e entidades que se preocupam com a causa, podendo assim, melhorar o acesso aos programas públicos e projetos”, afirmou o Secretário da SEMADER, Fábio Nogueira, o cadastro vai proporcionar reconhecimento a quem apoia a causa.

Documentos

A documentação para a realização do cadastro deve ser entregue de forma presencial, à equipe da SEMADER, localizada na Rodovia Benjamin Constant, número 4703, Km 05, das 8 às 17 horas. O registro de cadastramento terá validade de 12 meses, podendo ser renovado por igual período. Para realizar o cadastro, é preciso ser maior de 18 anos de idade e apresentar:

. CPF (Cadastro de pessoas físicas).

. Documento com foto (RG ou CNH).

. Declaração de médico veterinário devidamente registrado no CRMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária) e atuante no município, atestando que o protetor ou entidade protetora desenvolve trabalho relevante na causa animal do município e comprovante de residência.

As Entidades de Protetores de Animais (pessoa jurídica), além dos documentos citados acima, também deverão apresentar:

. Estatuto Social, devidamente registrado, com objeto compatível com o objeto do cadastramento.

. Ata da eleição da atual diretoria.

. Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ), RG e CPF do representante legal.