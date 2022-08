Candidato a deputado estadual, Thiago Valério participa de encontro com Márcio Poncio

Matéria publicada em 10 de agosto de 2022, 16:05 horas

Barra Mansa – O ex-vereador a candidato a deputado estadual Thiago Valério participou, na noite de terça (09), de um bate-papo em Barra Mansa com o candidato a deputado federal, o empresário e pastor Márcio Poncio. O encontro reuniu cerca de 300 pessoas no Rotary Club, no bairro Ano Bom.

Thiago Valério iniciou lembrando sua identificação com Poncio e falando da trajetória do candidato:

— Precisamos olhar a vida do Márcio, que começou a trabalhar muito cedo, em chão de fábrica, fazendo turno, pegando ônibus. Ele vivenciou as dificuldades vividas pelas pessoas diariamente. Hoje, empresário, pastor, não esquece os mais humildes e por isso me identifico com ele. O chamado para um grupo político voltado para as pessoas e não para a política como espaço de poder. Temos nessa eleição a possiblidade de transformação — afirma Thiago.

Poncio destacou a presença das pessoas no evento nesse momento, quando é difícil falar de política. Para ele, os que lá estavam, são os que acreditam que a política pode ser diferente.

— Eu me associei ao Thiago quando o conheci. Nós demos as mãos nessa luta, nesse combate pela justiça, pela proteção de nossa família. Hoje vivemos uma polarização muito grande, com a família está sendo deixada de lado, sofrendo, passando fome e precisamos nos levantar para os menos favorecidos — apontou o pré-candidato, destacando que ações voltadas para a família serão o foco de seu mandato se eleito.

Para Thiago e Poncio, essa união dos dois representa a luta por ações voltadas para as pessoas, além de educação e cultura de qualidade. Thiago Valério destacou que jovens bem formados e informados fazem toda a diferença na sociedade e é para isso que deseja lutar.

— Não é interessante para a grande parte de políticos que estão no poder ter jovens e adolescentes bem formados e informados. A informação derruba ou levanta o político. E a formação faz com que não sejamos massa de manobra — aponta.

Finalizando, a mensagem de Poncio foi no sentido de todos procurarem saber sobre a vida dos pretensos candidatos e analisar as propostas.

— Com a nossa vontade, determinação, sinceridade, vamos pesar para o lado que é o da justiça, fidelidade, que é onde vamos ganhar conquistas para essa cidade — finalizou.