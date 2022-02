Cláudio Castro cancela agenda na região após fortes chuvas em Petrópolis

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 21:35 horas

Governador foi a caminho da Região Serrana para acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros e outros órgãos estaduais

Barra Mansa e Petrópolis – O governador Cláudio Castro cancelou sua agenda do programa Governo Presente no Médio Paraíba Fluminense devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis na tarde desta terça-feira (15/02). O governador deixou Barra Mansa na noite desta terça a caminho do município da Região Serrana para acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros e outros órgãos estaduais. Até o fechamento desta edição, a informação era de que pelo menos uma pessoa morreu e outras três foram soterradas pelo temporal.

Foram registradas pela Defesa Civil de Petrópolis 49 ocorrências de deslizamentos em diferentes bairros. Em seis horas, o índice de chuva chegou a 259 milímetros, acima do esperado para todo o mês. A força da correnteza arrastou carros e assustou pedestres e comerciantes. Também houve queda de barreiras.

De acordo com nota enviada pelo Governo do Estado, até às 20 horas, 120 bombeiros do quartel da cidade já estavam nas ruas e 60 militares seguem em deslocamento para Petrópolis. Oito ambulâncias estavam sendo enviadas para a cidade para atuar no socorro às vítimas. Dez aeronaves foram disponibilizadas para chegar à cidade na manhã desta quarta-feira.

O 26º Batalhão de Polícia Militar (Petrópolis) atua em apoio na operação na cidade em auxílio a órgãos municipais.