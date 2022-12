Cláudio Castro e Thiago Pampolha são diplomados pelo TRE-RJ - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 18:00 horas

Chapa foi eleita no primeiro turno do pleito em outubro com 4,9 milhões de votos (58,6%)

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro e o vice-governador eleito, Thiago Pampolha, receberam do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) os diplomas pela vitória nas eleições deste ano. A cerimônia foi realizada no Theatro Municipal, no Centro da capital, nesta sexta-feira (16). Outros 119 candidatos escolhidos para os cargos de senador, suplentes de senador e deputados federal e estadual também foram diplomados.

– Hoje é um dia especial para mim e para o Thiago. A confiança demonstrada pela população nas urnas dá uma satisfação enorme. Vemos o nosso trabalho reconhecido pela população. E temos uma responsabilidade enorme que é fazer o melhor mandato da história deste estado. Continuaremos nos próximos quatro anos transformando para melhor a vida de milhões de cidadãos – disse o governador Cláudio Castro, cuja chapa foi eleita no primeiro turno do pleito em outubro com 4,9 milhões de votos (58,6%).

– Estou muito orgulhoso pelo nosso triunfo. O governador Cláudio Castro sempre prezou pelo diálogo e pela vontade de mudar os rumos do nosso estado. O desafio é grande, mas os enormes avanços que esta gestão já conseguiu apontam que dias melhores virão para todos nós – afirmou Pampolha.

A cerimônia de diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e estão aptos a tomar posse no cargo. Além de Castro e Pampolha, Romário (senador), Bruno Bonetti e Andrea Fontes (suplentes de senador), 46 deputados federais e 70 deputados estaduais estavam habilitados para participar da diplomação feita pela Corte Eleitoral fluminense.