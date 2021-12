Colisão na Rodovia do Contorno, em Volta redonda, deixa uma pessoa ferida

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2021, 17:40 horas

Batida ocorreu na altura do bairro Jardim Mariana

Volta Redonda – Dois caminhões colidiram na tarde desta terça-feira, dia 28, na Rodovia do Contorno, altura do bairro Jardim Mariana em Volta Redonda. De acordo com informações, uma carreta perdeu o controle na pista, assim, o caminhão baú vindo de frente não freou a tempo, ocorrendo a batida. O motorista do baú ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi chamado até o local, e o motorista, ainda não identificado, recebeu os primeiros atendimentos ali na rodovia, em frente ao condomínio Jardim Mariana.

Ainda não recebemos atualizações sobre o estado de saúde do motorista e para onde foi levado. O fluxo da rodovia está sendo desviado pelo acostamento

Foto: Rede Social