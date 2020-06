Conselho do Idoso recebe projetos destinados ao combate a Covid-19

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 12:51 horas

Pinheiral – O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Pinheiral (CMDPI), recebe até o dia 11 de junho, projetos que visam o combate à Covid-19, especialmente, em relação a terceira idade. Os projetos serão custeados através de convênio com o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.

A ação se dá em consideração a situação de emergência em saúde pública tendo em vista a pandemia provocada pelo Novo Coronavírus e objetiva preservar a saúde da população idosa de Pinheiral. A execução de projetos será formalizada através de um Termo de Colaboração.

“A ausência de chamamento público, se justifica em razão das medidas de enfrentamento a propagação de infecção viral, não sendo possível aguardar o processo regular que levaria no mínimo dois meses para ser concluído. Dessa forma, diante da urgência de garantir condições mínimas de dignidade aos idosos do município e será realizado através de processo simplificado de seleção”, disse a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Pinheiral, Elienai Cristina Dias de Lima.