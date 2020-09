Convenção do Patriota decide que partido ficará em candidatura majoritária

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 18:35 horas

Volta Redonda – O Patriota realizou nesta sexta (04) sua convenção municipal, em que oficializou as pré-candidaturas de 32 postulantes a cadeiras na Câmara Municipal de Volta Redonda.

De acordo com o presidente do diretório municipal do partido. o vereador Sidney Dinho, não haverá coligação para a disputa majoritária, com o Patriota focando seus esforços em eleger o maior número possível de vereadores.

Dinho acredita que o partido vai conseguir eleger dois vereadores:

– Vamos lutar muito para alcançar duas cadeiras e manter a bancada do Patriota em Volta Redonda – disse Dinho.

Em 2016, ainda com a sigla PTN, o partido elegeu dois parlamentares: o próprio Dinho e Isaac, que deixou o Patriota para se filiar ao Solidariedade.

Um dos postulantes a uma cadeira na Câmara Municipal é Rafael do Gás. Ele afirmou que pretende ser um dos estreantes na Câmara Municipal, e que acredita na renovação:

– É importante que haja novos integrantes no Legislativo, para renovar a participação política e as ideias. Vou me esforçar muito para poder colaborar com Volta Redonda – disse.