Covid-19: Sul Fluminense é classificado na bandeira amarela

Enquanto isso, mapa mostra que 75% do Estado está em bandeira vermelha

Sul Fluminense/Rio de Janeiro – Na noite de quinta-feira (10), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou mais uma edição do Mapa de Risco da Covid-19. Nesta avaliação o Médio Paraíba, que inclui as cidades do Sul Fluminense, foi classificado com bandeira amarela, que representa baixo risco de contágio.

Já a Baía da Ilha Grande, que engloba o litoral, seguiu com risco moderado, sendo representado pela bandeira laranja.

O mapa mostra ainda que as Regiões Metropolitana I e II e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro passam a ser classificadas em alto risco para a doença, caracterizado pela bandeira vermelha. Nessas regiões vivem 75% da população fluminense. O estado passa da bandeira amarela, de baixo risco, para a bandeira laranja, de risco moderado.

As Regiões Baixada Litorânea e Serrana estão também classificadas em risco moderado.

A décima primeira edição do Mapa foi divulgada nesta quinta-feira (10) pela Subsecretaria Extraordinária de Covid-19 e compara as Semanas Epidemiológicas 47 (15 a 21 de novembro) e 45 (1 a 7 de novembro).

Na edição anterior do Mapa, divulgada em 27/11, apenas a Região Metropolitana II apresentava alto risco (bandeira vermelha) e Metropolitana I, Baía da Ilha Grande e Médio Paraíba apresentavam risco moderado, com bandeira laranja. O restante estava classificado em amarelo, baixo risco para a Covid-19.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) executa um pacote de medidas para enfrentamento à pandemia. Atualmente há 230 leitos de UTI e 206 de enfermaria, um total de 436 leitos na rede estadual dedicados ao tratamento da doença, e há previsão de abertura de novos, gradativamente. A SES deu início no último dia 04 ao programa de ampliação de testagem por RT-PCR, com abertura de três centros para diagnóstico precoce, onde estão sendo oferecidos 1.500 testes por dia.

Níveis de risco

Cada bandeira representa um nível de risco e um respectivo conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).