Declaração do Imposto de Renda é tema de workshop em Valença e Paty do Alferes

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 21:29 horas

Valença – Teve início nesta segunda-feira (2) o período de entrega de Declaração do Imposto de Renda 2020 (ano-base 2019). Para auxiliar os moradores da região, será realizado em Valença e Paty do Alferes o workshop “Declaração de Imposto de Renda – Sem Segredos”, nos dias 28 de março e 4 de abril, respectivamente. A inscrição no evento é 1kg de alimento não perecível, para doação.

Os participantes do evento poderão tirar dúvidas como: Quem deve declarar IR; Novas regras para 2020; Apresentação e obrigatoriedade; Opções de declaração (simplificada e completa); Rendimentos tributáveis (de pessoa jurídica e pessoa física); Rendimentos isentos e não tributáveis etc.

O workshop será ministrado pela professora Alessandra Simão, que é coordenadora do curso de Ciências Contábeis do UNIFAA – Centro Universitário de Valença.

– O curso é bom para a população poder entender os conceitos que a gente escuta muito serem falados neste período, mas não tem contato diário. Também é bom para o estudante, porque ele vai aprender de forma prática uma atividade do mercado. Assim, ele pode até ganhar uma renda extra – declarou a professora Alessandra Simão.

As inscrições podem ser realizadas pelo site https://unifaa.edu.br/cursos/curta-duracao. Em Valença, o workshop acontecerá no Campus Sede do UNIFAA. Em Paty do Alferes, acontecerá no Polo de Ensino a Distância do UNIFAA.