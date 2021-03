Matéria publicada em 28 de março de 2021, 12:13 horas

Só será permitido atividades em sistema delivery, drive-thru ou take away (quando o consumidor busca a mercadoria no local)

Barra Mansa – Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres estão proibidos de funcionar neste domingo, dia 28, conforme decreto do prefeito Rodrigo Drable, publicado na semana passada. O horário de funcionamento será permitido de segunda a sábado de 11 às 14 horas e de 18 às 21 horas, estabelece o decreto. Só será permitido atividades em sistema delivery, drive-thru ou take away (quando o consumidor busca a mercadoria no local).

Equipes da força-tarefa de Barra Mansa estão nas ruas verificando se as normas do decreto estão sendo cumpridas, assim como as medidas sanitárias para evitar o avanço do novo coronavírus.

Na sexta-feira (26), por exemplo, foram interditados quatro bares e fechadas as praças dos bairros Ano Bom, Centro, e Vila Orlandélia.

A força-tarefa é formada pela Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Fiscalização Fazendária e Procon.

Veja a íntegra do decreto

