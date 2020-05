Delegado diz que pesquisadores tinham licença para entrevistar pessoas em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 11:19 horas

Volta Redonda – Três pesquisadores do Ibope Inteligência tiveram seu trabalho interrompido no final da manhã de quinta-feira (14) no bairro Ponte Alta, após serem denunciados à Polícia Militar por moradores da localidade por suspeita de serem “falsos agentes de saúde”. O trio oferecia à população testes rápidos para Covid-19, durante sua passagem por Volta Redonda. Após esclarecerem todos os fatos, os pesquisadores foram liberados.

Estranhando a atividade do trio, moradores entraram em contato com a polícia, que após chegar ao local encaminhou os pesquisadores até a delegacia. De acordo com o delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Wellington Vieira, os pesquisadores apresentaram um ofício do Ministério da Saúde, foram liberados e encaminhados para a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda.

– A Polícia Militar encaminhou o grupo de uma empresa particular que teria sido contratada pelo Ibope, que por sua vez, teria sido contratada pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A natureza do serviço que eles estariam prestando em Volta Redonda era testar pessoas para Covid-19, tendo em vista que a polícia não tinha conhecimento disso, fizemos contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que também não tinha conhecimento dos fatos. Mas, eles tinham um ofício do Ministério da Saúde, avisando esses detalhes para a Secretaria Estadual de Saúde (SES), sobre a realização desse serviço. Todos foram encaminhados para a Secretaria de Saúde de Volta Redonda e em seguida, foram devidamente orientados. Não foi feito o registro na delegacia – esclareceu o delegado.

O Ibope publicou na terça-feira, dia 13, em sua página na internet, um comunicado anunciando que uma pesquisa relacionada à Covid-19 está sendo feita em 133 cidades do país, onde entrevistadores devidamente credenciados e equipados pretendem visitar 99.750 casas, entre elas residências em Volta Redonda. A coordenação da pesquisa é da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), com financiamento do Ministério da Saúde e não há nenhum custo dos entrevistados pela participação.

De acordo com o Ibope, pessoas selecionadas para fazer a pesquisa não fazem parte dos grupos de risco, tendo assinado um termo neste sentido e passado por um teste rápido. O Ibope também informa que os entrevistadores foram capacitados com um treinamento presencial por uma equipe da área de saúde, treinada e coordenada por uma biomédica contratada especialmente para este fim.

Durante sua publicação, o Ibope destacou os cuidados com itens de segurança que seus pesquisadores estão tendo na hora de efetuar as entrevistas aos moradores. Equipamentos de proteção individuais (EPIs) para uso durante o trabalho de campo, conforme orientação da equipe da (UFPEL) e da biomédica contratada pelo IBOPE Inteligência, estão sendo utilizados. (EPIs) como: máscaras, toucas descartáveis, aventais e sapatilhas descartáveis, além de óculos de proteção e luvas estão sendo utilizados.

Além disso, os pesquisadores dispõem de frascos de álcool em gel, sacos de lixo infectante e caixas de descarte de materiais hospitalares.

– Todos terão em mãos um folheto que explica o que o entrevistado deve fazer em caso de resultado positivo. Todos os casos positivos em campo serão notificados para a Vigilância Sanitária, conforme determinação das diretrizes do país – diz o Ibope em sua página.

Com os testes rápidos, será possível saber o percentual de pessoas que têm anticorpos contra o novo coronavírus, ou seja, que já entraram em contato com a doença.

Nota da prefeitura

Em nota, a assessoria da prefeitura de Volta Redonda informou que a Secretaria Municipal de Saúde explicou que os agentes em questão estão fazendo uma pesquisa para o Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística). A pesquisa foi autorizada pelo Ministério da Saúde e será realizada com 250 pessoas do município.