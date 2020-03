DER-RJ confirma interdição total da RJ-155

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 08:52 horas

Rio Claro – A RJ-155, Rodovia Saturnino Braga está totalmente interditada, segundo o DER-RJ (Departamento das Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro) . A estrada, que liga Barra Mansa a Angra dos Reis seguia a meia pista até o início da manhã desta terça-feira (3), em Rio Claro.

O departamento não estipulou um prazo para resolver a situação da cratera, que se abriu no km 18 da rodovia, próximo ao primeiro túnel, no sentido Angra dos Reis-Barra Mansa, na localidade conhecida como Serra D’Água.

De acordo com o DER-RJ, a opção de desvio de trânsito é a RJ-149, Serra do Piloto, estrada que liga Rio Claro a Mangaratiba.

Apesar da confirmação do DER-RJ, o coordenador da Defesa Civil de Rio Claro, Leonardo Oliveira, aguarda junto ao vice-prefeito do município, Babton da Silva Bionde, a chegada do DER.

A cratera surgiu no último domingo (1), próximo ao quilômetro 18 da RJ-155, na serra, quase na entrada de um dos túneis. Com as chuvas intermitentes, o buraco foi aumentando gradativamente até atingir quase metade da pista nesta terça-feira (3) . Na segunda (2), um grupo de técnicos do DER-RJ fez um estudo no local, que foi remetido para a direção do órgão antes da decisão pela interdição.