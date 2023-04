Diniz é o 6º campeão carioca pelo Flu como técnico e jogador

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 09:33 horas

Rio – Fernando Diniz escreveu no domingo (9) mais uma importante página de sua história no Fluminense. Com o título conquistado pelo time comandado por ele com a goleada por 4 a 1 na final diante do Flamengo, no Maracanã, ele se tornou o sexto a ser campeão estadual pela equipe como técnico e jogador. Este é o primeiro título de maior expressão da carreira do jovem treinador.

Quando atleta, Diniz defendeu as cores do Fluminense entre 2000 e 2003. Com 107 jogos e sete gols, foi um meia-atacante de grande identificação com a torcida e conquistou o título do Campeonato Carioca de 2002.

Os outros cinco a alcançarem o feito foram Tim, Telê Santana, Carlos Alberto Torres, Robertinho e Abel Braga.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, após o título, Diniz afirmou que a vitória sobre o Flamengo foi fruto de diversas vertentes, incluindo a imposição física, tática e psicológica diante do adversário.

– Eu não gosto muito de separar o futebol, as vertentes, tudo tem a ver, mas é mais que isso. Um jogo de futebol é complexo, a final envolveu muitos fatores. Perder o jogo de ida por 2 a 0 nos fez estudar e trabalhar o limite. Mentalmente chegamos muito fortes, foi vitória justa, com imposição em todas as vertentes – declarou.

Formado em psicologia, o técnico teve papel central na conquista. Diniz inflamou cada atleta ao longo da última semana e conseguiu a incrível virada. O treinador destacou a importância de saber lidar bem com as críticas e não associar um trabalho apenas ao resultado.

– As críticas construtivas fazem com que a gente cresça. Elas podem vir de qualquer lugar. Tem de saber não ficar perdido em meio a tantas críticas ou elogios. Muitas vezes algumas partem de um ponto que sou contra. Vem resultado, vem elogio. Vem derrota, vem crítica. Não vai mudar minha vida, minha rotina, só estou mais feliz – disse o treinador.