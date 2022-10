Disque Denúncia pede informações sobre envolvido na morte de Policial Militar em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 07:09 horas

Um morador de Três Rios, também foi morto, e outras sete pessoas ficaram feridas no evento que acontecia no Riachuelo Esporte Clube.

Paraíba do Sul – O Disque Denúncia, divulgou na segunda-feira (24), um cartaz para ajudar nas investigações da 107ª DP (Paraíba do Sul), a fim de obter informações que levem a prisão do criminoso João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira, de 23 anos, conhecido também pelo nome de João Pedro Avelino. Ele é principal suspeito de envolvimento nas mortes do 1º Sargento da Policia Militar do Rio de Janeiro, George Rodrigo Mendes, de 44 anos e Robert Luiz Diniz, de 34 anos, morador de Três Rios. O policial era lotado no 38º BPM (Três Rios) e estava na corporação desde o ano de 2000.

O Riachuelo Esporte Clube, em Paraíba do Sul, realizava uma festa com shows de pagode e funk na noite deste domingo (23), quando disparos foram feitos por volta das 22h, cerca de cinco horas depois do início do evento, onde três pessoas foram gravemente feridas e outras quatro tiveram sofreram ferimentos leves. Segundo as testemunhas o acusado teria empreendido fuga em um veículo VW/Gol placa KNT-1489 São Gonçalo/RJ, não sendo localizado após cerco tático dos policiais.

Segundo informações, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre João Pedro, autor dos disparos e o policial, pelo fato de que em janeiro deste ano, Rodrigo, teria feito a apreensão de uma arma de fogo. O suspeito ligado indiretamente à ocorrência supracitada teria se vingado vitimando-o fatalmente. Testemunhas afirmam que o criminoso chegou por trás do PM, que foi pego de surpresa.

Contra João Pedro Bernardes, foi expedido um Mandado de Prisão, pelo Plantão Judiciário, pelo crime de Homicídio Qualificado (Artigo 121, § 2º CP), com pedido de Prisão Temporário. Ele também já teria praticado um duplo homicídio em 2020 no Estado do Pará.

O SGT PM Rodrigo, foi o 43º Agente de Segurança morto esse ano, em ações violentas no Rio de Janeiro.

29 da Policia Militar

05 da Policia Civil

04 da Marinha

02 da Policia Penal

01 do Degase

01 da Guarda Municipal

01 da Aeronáutica

Denuncie a localização de foragidos da Justiça ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) – 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

A 107ª DP está encarregada do caso e do inquérito criminal.