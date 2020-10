Dr. Daniel visita Macundu e área quilombola no distrito de Lídice, em Rio Claro

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 16:05 horas

Rio Claro – Durante sua caminhada do fim de semana em Macundu e na região quilombola que fica no distrito de Lídice, o candidato a prefeito de Rio Claro pelo MDB, Dr. Daniel, destacou a importância de fazer melhorias nessas regiões mais afastadas.

Os locais têm acessos precários e Macundu sofre com problemas de falta de água. Além disso, o candidato visitou Passa Três, durante o fim de semana, onde também ouviu a população. Para Dr. Daniel o poder público olha pouco para as zonas rurais e afastadas do município.

— No sábado, visitamos o distrito de Macundu, que por muitas vezes é esquecido pelo poder público. Os moradores reclamaram muito da falta de água e também da caixa d’água, que pode romper a qualquer instante devido à falta de manutenção. São problemas fáceis de resolver e que impactam diretamente na qualidade de vida dos moradores. São seis quilômetros de estrada de chão para chegar até lá, uma estrada sem segurança. Rio Claro precisa dar mais atenção à zona rural e ter mais carinho com os moradores — destacou.

Nesta terça-feira, dia 27, o candidato percorreu o centro do distrito de Lídice junto com seu candidato a vice-prefeito, Lair Ribeiro (PSL) e sua equipe. Uma das demandas mais mencionadas pela população foi sobre a obra da ponte da Estação, que, segundo o candidato, é uma das melhorias mais aguardadas pela população do local.

Para Dr.Daniel, obras de melhoria de acesso a alguns lugares do município são de extrema importância para a segurança dos moradores.

— Fui acompanhar a obra da ponte da estação. Por começar em período eleitoral me comprometo a terminar essa obra e ainda melhorar a estrada de acesso para o bairro da Estação. É uma estrada perigosa e que precisa de manutenção e até mesmo um acesso mais bem estruturado. O distrito de Lídice é muito grande e precisa de mais atenção. Como prefeito, meu compromisso é melhorar esses acessos e principalmente investir na infraestrutura do local. Até pra atrair os turistas, Rio Claro tem belezas naturais e requer diversos investimentos para poder atrair mais o olhar da população e dos visitantes — afirmou.