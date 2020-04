‘Dr Magno’ propõe reduzir salário de vereadores e de prefeito de Pinheiral

Matéria publicada em 18 de abril de 2020, 20:04 horas

Projeto de lei inclui redução de salário de secretários municipais e cargos comissionados

Pinheiral – O vereador Dr. Magno protocolou na Câmara de Municipal, na última quarta-feira (15), um projeto de lei que reduz em 50% o salário do prefeito Ednardo Barbosa, da vice-prefeita, dos secretários municipais e vereadores, enquanto durar o estado de calamidade pública. Além disso, o projeto prevê que os vencimentos dos cargos comissionados dos Poderes Legislativo e Executivo sejam reduzidos, em 20%, durante o mesmo período.

De acordo com a justificativa do vereador, a redução na folha de pagamento da prefeitura e da Câmara ajudará a cidade no momento de crise. Os valores economizados devem ser utilizados em despesas para combater os efeitos da pandemia, afirma o vereador.

Se aprovado, as novas medidas adotadas passam a valer a partir do dia 1 de maio.

“Ao elaborar o projeto, pensei na quantidade de pessoas que estão perdendo seus empregos ou tendo salários reduzidos. De certa forma, a administração pública estará economizando e isso poderá voltar para a população de Pinheiral, principalmente, na área da saúde, para que possamos atender da melhor forma as pessoas que estão em situações mais vulneráveis – disse Dr. Magno.

O vereador ressaltou que o momento é de ser solidário e de contribuir. “Quem vai ser beneficiado será nosso município, a população e a saúde de Pinheiral. Enquanto perdurar a pandemia, acho muito justo essa redução salarial. Peço que o presidente da Câmara e demais vereadores votem a favor desse projeto”, concluiu.