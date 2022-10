Duas pessoas morrem e outras sete ficam feridas em festa em Paraíba do Sul Paraíba do Sul – A delegada titular da 107ª DP (Paraíba do Sul), Cláudia Nardy Abbud, instaurou um procedimento para apurar o tiroteio ocorrido em uma festa, onde duas pessoas morreram e outras sete ficaram feridas. O evento musical foi nesse fim de semana em um clube, em Paraíba do Sul. Um dos mortos foi um policial militar lotado no 38º Batalhão de Polícia Militar, que estava de folga. A policial tenta descobrir o motivo da confusão que provocou também tumulto e corre-corre entre os participantes. As vítimas do duplo homicídio morreram no local da festa. As outras pessoas feridas foram levadas para hospitais de Paraíba do Sul e Três Rios, na cidade vizinha. A delegada deverá requisitar imagens do local do evento. Testemunhas prestaram depoimentos na 107ªDP.