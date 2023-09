Duas pessoas são presas no Mariana Torres

Volta Redonda – Duas pessoas foram presas na tarde desta segunda-feira (18) na Rua C, Alameda 33, no Mariana Torres. Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar receberam denúncias de tráfico de drogas no bairro Vale Verde. Lá, os policiais viram suspeitos comercializando drogas. Um cerco foi montado pelos agentes, que conseguiram deter os suspeitos no Mariana Torres.

Com eles foram encontradas duas mochilas, contendo sete pedaços de maconha; 50 sacolés de cocaína; R$ 16 em espécie; dois rádios comunicadores; seis baterias de rádio comunicador; R$ 20 em espécie; 16 invólucros de maconha; 241 sacolés de cocaína e 17 unidades de lança-perfume. Tanto o material apreendido quanto os suspeitos foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda).