Dupla é presa com farta quantidade de drogas e pistola em Barra Mansa

Barra Mansa – Sob a orientação do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão de Policia Militar, auxiliaram agentes da Polícia Civil, na prisão de uma mulher de 38 anos e um homem de 28 anos, que resultou na apreensão de uma pistola e farta quantidade de drogas, entre outros materiais pertencentes ao crime organizado. A ação aconteceu na noite de quarta-feira (30), no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

De acordo com informações da PM, com os suspeitos eles aprenderam uma pistola calibre 38, carregada com três munições, um tablete de um quilo de pasta base para cocaína, um saco plástico contendo aproximadamente 300 gramas de cocaína e mais 489 pinos da mesma droga, 464 pedras e mais dois pedaços médios de crack, 256 sacolés de maconha, cinco celulares e R$ 370 em dinheiro.

A dupla, juntamente com o material apreendido, foi levada para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso está sendo investigado.

Foto: enviada pela PM