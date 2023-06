Elas têm o poder

Matéria publicada em 1 de junho de 2023, 11:09 horas

No comando ou como atleta, elas mostram talento e competem em igualdade de condições com os homens

Volta Redonda – Na rodada de sábado, no ginásio do Retiro, chamou a atenção do público a presença feminina dentro de quadra. Lidiene e Letícia estavam em lados opostos e, mesmo em posições diferentes, elas mostram que podem se destacar num ambiente formado majoritariamente por homens.

Letícia, de 13 anos, é jogadora da equipe Açude TA e joga entre os meninos. Há seis anos praticando o esporte, a jovem sonha em ser jogadora profissional e tem duas grandes atletas como inspiração: Lara Dantas, que atua pelo Corinthians, e Marta, a maior estrela da seleção brasileira. Para ela, o fato de jogar com os meninos não faz diferença. “Pra mim é normal. Como não tem um time formado só de meninas, eu jogo com eles. O importante é jogar”, diz Letícia.

Pai de Letícia, Pablo Chaves de Melo acompanha a filha de perto e se orgulha do feito da jovem. Para ele, o apoio da família é fundamental. “Por jogar entre meninos, a gente fica um pouco preocupado. Mas a gente sabe que isso é o que ela gosta e eu dou total apoio. Não só eu, mas a mãe e toda a família. Ela pode contar sempre com o nosso apoio”, frisou Pablo.

PULSO FIRME DO LADO DE FORA

Com ela não tem moleza. Gesticula, dá instrução, grita e cobra seus atletas. À beira da quadra no ginásio do Retiro, Lidiene comanda a garotada do Sub 15 com pulso firme e personalidade. Professora de Educação Física e integrante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) desde 2009, ela fala com satisfação por poder participar de mais uma edição da Copa Diarinho.

“Hoje, com essa geração digital, a Copa Diarinho é uma oportunidade que a garotada tem de poder vivenciar algo novo, que é o esporte. É o resgate do esporte e com uma competição saudável para todos eles. Fico muito feliz com isso”, ressaltou Lidiene.