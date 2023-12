Eletronuclear divulga novidades de Angra 3 em série no YouTube

Angra dos Reis – A Eletronuclear lança três novos episódios da segunda temporada da série ‘Angra 3 Tá ON’. Disponíveis no canal oficial da Eletronuclear no YouTube, os vídeos oferecem uma visão aprofundada de eventos e progressos relacionados ao projeto da terceira usina nuclear brasileira.

Segundo a Eletronuclear, entre os temas apresentados aos internautas estão o 29º Exercício Geral Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Angra dos Reis. Essa experiência destacou o compromisso contínuo da empresa com a segurança dos trabalhadores, da população e do meio ambiente.

Os vídeos também destacam o projeto do simulador de Angra 3, fornecendo insights sobre a tecnologia por trás do treinamento em segurança nuclear. Além disso, são compartilhadas atualizações gerais sobre a obra da usina.

São exploradas, ainda, exigências para a construção de uma usina nuclear, incluindo o processo envolvendo contrapartidas sociais na região. O convênio com o Cefet Campus Angra dos Reis, localizado no bairro Parque Mambucaba, é um exemplo das parcerias estratégicas que contribuem para o desenvolvimento das comunidades locais, diz a Eletronuclear.