Seleção Brasileira inicia observações de 2020 na Premier League

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 10:26 horas

Europa- A comissão técnica da Seleção Brasileira já trabalha projetando os dois primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar, contra Bolívia e Peru, no mês de março. Como é rotina, o período pré-convocação será tomado pela análise dos adversários e pela observação de atletas.

Como a bola ainda não rolou no Brasil, a primeira etapa de observações será na Europa, mais especificamente na Inglaterra. Os auxiliares César Sampaio e Matheus Bachi, estão até terça-feira (21) assistindo in loco partidas da Premier League. As observações tiveram início ontem (18) na partida entre Manchester City e Crystal Palace, continuam hoje com Liverpool e Manchester United e terminal na terça-feira com Chelsea e Arsenal.

– Desde que eu iniciei meu trabalho junto à comissão técnica percebi como é importante acompanhar in loco o desempenho individual do jogador. Você consegue analisar o comportamento dele quando a equipe tem ou não a posse de bola, como ele reage nas mais diversas situações. É um monitoramento mais completo do que fazer apenas por vídeo e sem dúvidas traz mais respostas para nossas dúvidas quando decidimos a convocação – explica César Sampaio.

O coordenador de seleções, Juninho Paulista, o técnico Tite e os outros integrantes da comissão técnica farão outro período de observações pela Europa em fevereiro.