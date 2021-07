Emissão de documentos volta a formar aglomeração na porta da Smac

Matéria publicada em 27 de julho de 2021, 15:11 horas

Maioria dos moradores está com máscara, mas não há distanciamento na fila que avança a calçada

Volta Redonda – Pelo segundo dia consecutivo, uma enorme fila vem se formando na porta da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Motivo: a emissão de graça de documentos pessoais como carteira de identidade, CPF, entre outros. A fila está tomando a calçada e no início da tarde desta terça-feira, dia 27, chegava até a porta do cartório eleitoral, que fica na Avenida Lucas Evangelista. A maioria das pessoas está usando máscara, mas não há distanciamento entre os moradores, conforme prevê as medidas de combate ao novo coronavírus.

Na segunda-feira, dia 26, cerca de 500 pessoas compareceram à sede da Smac para emitir documentos por meio do projeto“Plantando Cidadania”, que vai até a próxima sexta-feira, dia 30, no período da manhã.