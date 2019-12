Empreendedores apostam em produtos locais e artesanais no Vale do Café

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2019, 18:04 horas

Sul Fluminense – O sul do Estado do Rio de Janeiro é muito rico em diversos aspectos. O Vale do Café, como é conhecida arte da região Sul Fluminense que abrigou os grandes “barões do café”, atrai cada vez mais os turistas cariocas, paulistas e mineiros. Muitos buscam conhecer as históricas Fazendas do Ciclo do Café, dado que a localidade foi a maior produtora do grão no século XIX. Outros querem conhecer as diversas belezas naturais, como parques e as inúmeras cachoeiras localizadas em cidades como Rio das Flores, Vassouras, Valença e Barra do Piraí.

Acreditando no crescimento do turismo e apostando em produtos da própria região, um empreendimento valenciano está chamando atenção de quem passa pelo Vale. A cafeteria Empório Rural Valença reúne produtos locais, sendo muitos deles artesanais e fabricados por pequenos produtores da própria região.

Há poucos quilômetros de Conservatória, distrito de Valença e muito procurado pelos turistas, o local reúne deliciosas geleias, pastinhas, doces, cervejas artesanais, cachaças e muito mais. Tudo produzido “na terrinha”. Além de poder adquirir um produto genuinamente local, o cliente do Empório Rural não pode deixar de degustar, entre outros produtos do menu, o carro-chefe da casa: o cafezinho coado na hora, direto no coador de pano. Assim como o famoso dadinho de tapioca, considerado o melhor da cidade e da região.

Um espaço aconchegante e suficiente para a diversão de toda a família, desde as crianças até os animais, já que o ambiente também é Pet Friendly (onde animais de estimação são bem-vindos). Para os proprietários do negócio, uma família de empreendedores da própria cidade de Valença, é importante valorizar os produtores da região, principalmente os pequenos. Segundo eles, é uma forma de oferecer ao cliente um produto diferenciado dos fabricados em grande escala, dando ao turista a oportunidade de levar para casa uma lembrança do Vale.

O Empório Rural fica localizado na RJ 145 (estrada Valença x Barra do Piraí), nº 26.383, bairro Canteiro. O funcionamento é de terça a domingo. Para maiores informações, os interessados podem acessar o site www.emporioruralvalenca.com.br ou @emporioruralvalenca , nas redes sociais.