Faetec abre vagas para ensino superior por meio do Sisu

Matéria publicada em 4 de agosto de 2021, 13:31 horas

Os candidatos que fizeram o Enem podem se inscrever para concorrer às oportunidades

Rio – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), abre hoje as inscrições, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para mais 470 vagas para o ensino superior em seis unidades da rede. Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha feito o Enem 2020 e tenha nota mínima de 400 em cada prova. O período para as inscrições termina às 23h59min da próxima sexta-feira (06). O candidato deve estar atento ao edital disponível no site: www.faetec.rj.gov.br.

As unidades da Faetec que estão com vagas abertas são: Faeterj Petrópolis, Faeterj Rio, Faeterj Paracambi, Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) e Instituto Superior de Educação do Rio (Iserj). A inscrição é on-line, por meio do site http://sisu.mec.gov.br.

Um percentual das vagas é reservado para candidatos que tenham estudado em escolas públicas, de baixa renda e autodeclarados negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Todas as oportunidades serão preenchidas com base nos resultados obtidos pelos estudantes na edição do Enem de 2020, e são para ingresso no segundo semestre de 2021.

Cursos e vagas

As vagas nas unidades da Faetec estão distribuídas da seguinte maneira: curso de Tecnologia da Informação e Comunicação, 96 vagas na Faeterj Petrópolis; curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 50 vagas na Faeterj Rio; curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, 40 vagas na Faeterj Paracambi; curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, 23 vagas Faeterj Duque de Caxias; curso de Pedagogia, 144 vagas no Isepam; e curso de Pedagogia, 120 vagas no Iserj. O resultado desse processo será divulgado no dia 30 de janeiro. As vagas que não forem preenchidas na chamada única do Sisu serão ocupadas por candidatos de uma lista de espera.

O resultado da chamada única está marcado para o dia 10 de agosto. Cabe ao candidato classificado nas vagas oferecidas efetuar sua matrícula no período estabelecido pelo SiSU / MEC, que será de 11 a 16 de agosto. As vagas eventualmente não ocupadas ao final da chamada regular, serão preenchidas mediante a utilização da Lista de Espera disponibilizada pelo SiSU.