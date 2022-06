Fisioterapia de Vassouras é referência em atendimentos

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 14:25 horas

Vassouras – O Centro Municipal de Reabilitação de Vassouras, se consolida como referência em reabilitação regional, e chega a marca de 6.939 procedimentos ambulatoriais e domiciliares ao mês. A grande procura pela Unidade é justificada pelos inúmeros tratamentos ofertados como reabilitação respiratória, neurológica, traumatologia, postural, beneficiando desde o recém-nascido ao idoso.

Outro destaque para o Centro Municipal de Reabilitação são os atendimentos prestados aos 210 pacientes em domicílio, além dos serviços realizados em educação em saúde e prevenção itinerante, onde os profissionais da Unidade se deslocam até os distritos, realizando palestras sobre autocuidado, além de temas com doenças recorrentes, como incontinência urinária, comum entre mulheres trabalhadoras em áreas rurais.

“As trabalhadoras do campo, geralmente sofrem por incontinência urinária, por carregarem muito peso, além do trabalho em em posturas inadequadas, e para minimizar esses casos, realizamos ações contínuas levando informações de como evitar a doença ou seu agravamento”, explicou a Coordenadora da Unidade, Débora Alves Pinto Guerra, acrescentando que outro tema abordado junto a comunidade é a avaliação postural e dos pés.

EQUIPE

Para garantir o atendimento dos usuários, o Centro Municipal de Reabilitação conta com 12 fisioterapeutas, 01 terapeuta ocupacional, e 01 nutricionista. Cada fisioterapeuta é responsável por uma área, ou seja, uma Unidade de Saúde. Já a terapia ocupacional atua junto aos fisioterapeutas para deixar o usuário o mais independente possível para as atividades da vida diária.

O nutricionista agrega os trabalhos com reeducação alimentar, visando fortalecimento do usuário, sendo que boa parte deles, apresenta algum grau de obesidade.

“O nosso lema, é o autocuidado. É a responsabilização do usuário com seu corpo. É ele saber, como lidar com as dores e limitações, estar ciente que o autor da sua recuperação é ele mesmo, tudo isso acompanhado com profissionais”, ressaltou a secretária de Saúde, Larissa Suely Vieira Ramos.

ACESSO

O Centro Municipal de Reabilitação, funciona na Caetano Furquim, nº 364, no Centro. Os horários são diversificados para garantir atendimentos aos trabalhadores: às segundas, quartas e sextas, a unidade funciona das 8h às 17h; às terças-feiras, das 7h às 20h e às quintas-feiras, das 8h às 20h.

Para ser atendido no Centro Municipal de Reabilitação, o usuário recebe encaminhamento médico e deixa o mesmo na Unidades de Saúde, do bairro onde mora, que fará o agendamento dos procedimentos. Nos distritos, os atendimentos são realizados em domicílio ou na própria Unidade de Saúde. Moradores das áreas centrais são atendidos no Centro Municipal de Reabilitação.