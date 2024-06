Fluminense vence Vasco e conquista a Copa Voltaço Sub-14

Volta Redonda – O Fluminense venceu o Vasco por 1 x 0 na manhã de domingo (02), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e conquistou o título da Série Ouro da Copa Voltaço Sub-14, que é considerada uma das principais competições da categoria no Brasil.

A partida foi muito movimentada, com lances de perigo e chances de gols criadas por ambas as equipes.

O gol do título do tricolor foi marcado no primeiro tempo por Luan Riquelme.

Grêmio Mauaense conquista o título da Série Prata

No sábado (01), no Royal Sport Club, em Barra do Piraí, a equipe do Grêmio Mauaense – SP venceu o Bangu, por 3 x 2, nas cobranças de pênaltis e conquistou o título da Série Prata da Copa Voltaço.