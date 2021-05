Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 21:20 horas

Volta Redonda – A grande campanha do Voltaço no Campeonato Carioca deste ano teve participação expressiva dos ‘pratas da casa’, mostrando a força das categorias de base tricolor. Ao todo, 16 atletas da base foram relacionados para as 13 partidas que a equipe disputou neste Estadual, desses onze entraram em campo e oito iniciaram pelo menos uma partida como titular. Já falando sobre participação direta nos gols da equipe, os Garotos de Aço contribuíram com três gols e três assistências.

Números que fazem o vice-presidente e vice de futebol Flávio Horta Júnior comemorar e afirmar que a diretoria e toda a comissão técnica está orgulhosa da atuação dos pratas durante o Campeonato Carioca deste ano.

– Gosto sempre de lembrar que a utilização deste grande número de pratas da casa no nosso elenco não foi por obrigação, mas, sim, por escolha. Estamos fazendo sempre um trabalho muito forte nas nossas categorias de base e os resultados começaram a aparecer nos últimos anos, com as campanhas nas Copinhas, as disputas pelos títulos dos estaduais da base, dentre outros. E com estes atletas chegando na idade de profissional, sabíamos que poderíamos confiar e eles corresponderam a altura. Não à toa, terminamos um jogo contra o Flamengo, no Maracanã, valendo um título, com cinco atletas formados na nossa base em campo. Ficamos muito orgulhosos pelos nossos pratas da casa estarem no profissional e mostrando que podem, sim, serem cada vez mais protagonistas do nosso time – destacou.

Atualmente, o elenco profissional do Volta Redonda conta com 18 pratas da casa. Cenário que será mantido para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, que terá início no final de maio.

– A nossa realidade é ter cada vez mais pratas da casa no nosso elenco profissional. A nossa base é muito forte, temos grandes atletas e que estão ganhando cada vez mais espaço. Todos têm a confiança da diretoria, de toda a comissão técnica, do Neto, dos mais jogadores mais experientes do nosso elenco e, principalmente, da nossa torcida. A base do Volta Redonda vem muito forte e iremos juntos buscar este tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro – afirmou Horta Júnior.