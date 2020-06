Força-tarefa aumenta o efetivo de fiscalizações nortunas em VR

Matéria publicada em 28 de junho de 2020, 16:09 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda realizou na noite desse sábado, dia 27, uma grande operação de fiscalização nos estabelecimentos comerciais da cidade. A equipe, que teve um aumento significativo no contingente, foi composta pela Secretaria Extraordinária de Segurança Publica (SESP), Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Policia Militar, Conselho Tutelar e 93ª DP.

Além das viaturas das forças de segurança, a operação contou ainda com o ônibus do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) que, além de dar mais visibilidade a operação, serviu também de base para que o Conselho Tutelar pudesse desempenhar suas atividades. Ação aconteceu das 20h às 23 horas nos bairros Santa Cruz e Três Poços e serviu para coibir aglomeração nesses locais, bem como a não utilização de máscaras de proteção.

No último final de semana, a Prefeitura de Volta Redonda recebeu denúncias através do telefone 156 de que nesses bairros estavam acontecendo encontros em pontos específicos, além de alguns bares que estavam funcionando com o número maior de pessoas do que o preconizado no Decreto Municipal 16.146/2020 e no Decreto Estadual. 47.006/2020 que trata do funcionamento, com fechamento ou regulamentação, do comércio, estabelecimentos e logradouros públicos onde possam ocorrer aglomeração de pessoas. A ação serviu também para fiscalizar se o Decreto Municipal 16.124 e o Decreto Estadual 47.375, que tornam obrigatório o uso de máscaras, estavam sendo cumpridos.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, lembrou que a administração vem realizando, incansavelmente, estratégias para conter a propagação do vírus na cidade. “Essa força-tarefa faz parte das ações do governo municipal para que a Codiv-19 seja contida, mas é preciso que cada um faça a sua parte. Estamos indo a todos os locais onde a população denuncia. Mas o ideal seria as pessoas se conscientizassem que precisam fazer a sua parte”, disse o prefeito.