Funcionários encontram maconha em colégio público de Porto Real

A direção de um colégio estadual de Porto Real acionou o Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (22), após encontrar uma embalagem contendo maconha no interior de uma sala de aula da unidade de ensino, localizada no Centro da cidade.

De acordo com informações do registro da ocorrência, a droga foi encontrada por funcionários do colégio durante a faxina em uma das salas de aula. O entorpecente foi recolhido pelos policiais lotados no 37º Batalhão de Polícia Militar e encaminhado para 100ª DP, onde o caso começa a ser investigado.