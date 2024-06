Guarda Ambiental autua responsáveis por queimadas no Jardim América

Barra Mansa – Nesta segunda-feira (17), a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, por meio da Guarda Ambiental, autuou três pessoas por provocarem queimadas em resíduos e vegetação. A ação aconteceu no bairro Jardim América e foi realizada durante patrulhamento preventivo na comunidade. O gerente de fiscalização da Pasta, Felipe Rodrigues, destacou a importância de coibir atos de queimadas em áreas urbanas e rurais. “Nesta época do ano aumentam significativamente os focos de incêndio em vegetação, muitas vezes em razão da queima de resíduos diversos, o que ocasiona sérios prejuízos à saúde pública e ao meio ambiente. Dessa maneira, é de extrema importância que a população colabore e não provoque queimadas”, disse. A multa mínima para a infração é de 5 mil reais, podendo chegar a 50 milhões, a depender da situação flagrada. Denúncias de queimadas devem ser realizadas através do telefone: (24) 2106-3406.

You may also like