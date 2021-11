Há clima para falar de energia nuclear?

Matéria publicada em 10 de novembro de 2021, 17:23 horas

Em meio à COP 26, discutimos seu papel controverso.

Um breve panorama…

Em 8 de dezembro de 1953, o presidente americano Dwight Eisenhower fez seu famoso discurso durante o lançamento do programa “Átomos pela Paz”, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Coincidentemente, Joseph Stalin falecera em março daquele mesmo ano. A proposta de Eisenhower foi a primeira iniciativa de políticas de desenvolvimento da tecnologia nuclear voltada exclusivamente para fins pacíficos.

Na ocasião, ele descreveu os perigos das armas atômicas, mas também declarou que “a maior das forças destrutivas poderia se transformar em uma grande bênção, para o benefício de toda a humanidade”. Eisenhower propôs a criação do que viria a ser a Agência Internacional de Energia Atômica, vinculada à ONU, e a cooperação para a formação de profissionais e estabelecimento de instituições de pesquisa sobre energia nuclear, desde que necessariamente aplicada a usos civis, como a medicina, a agricultura e a geração de energia elétrica.

A primeira usina nuclear comercial dos Estados Unidos foi inaugurada quatro anos depois, no condado de Beaver, na Pensilvânia. Nas décadas seguintes, dezenas de outras foram construídas. Atualmente, os Estados Unidos, com 98 usinas em funcionamento capazes de gerar 105 GW, são o país que mais gera energia por fonte nuclear no mundo¹, sendo responsável por aproximadamente 1/3 da produção total deste tipo de energia. A França, com 58 reatores (66 GW), e a China, com 45 (46 GW) respectivamente, são os outros dois países com mais unidades em operação.

Porém, muitos desses reatores são antigos. Nos Estados Unidos, na União Europeia e na Rússia, as plantas têm em média 35 anos ou mais, aproximando-se de sua vida útil projetada, que é de 40 anos.

A construção de novas usinas nucleares com base em projetos tradicionais será quase impossível nas economias desenvolvidas, dizem os analistas da IEA (Agência Internacional de Energia). Os desafios incluem os altos custos e longos períodos de construção, o tempo necessário para recuperar os investimentos a partir da entrada em operação das plantas, além de problemas contínuos com o descarte de lixo radioativo. Ademais, o competitivo mercado de eletricidade no mundo torna difícil vender energia nuclear contraposta à gerada por outros elementos da matriz (gás natural, hidrelétricas, carvão, eólica ou solar), por serem mais baratas.

No cenário atual, os especialistas acreditam que há mais potencial para a expansão da energia nuclear nas nações em desenvolvimento, com economias centralizadas e controladas pelo Estado. A China tem os maiores planos para novas usinas de energia nuclear, com 11 em vários estágios de construção, diz a IEA. A Índia está construindo 7; Rússia, 6; e os Emirados Árabes Unidos, 4, com outras novas pequenas iniciativas pelo resto do mundo. Tudo será estatal, diz a IEA.

De mais a mais, qualquer discussão que envolva o termo “nuclear” ainda é espinhosa, pois há que se considerar a resistência da sociedade ante ao tema, se pensarmos que desastres como os de Chernobyl, Fukushima e Three Mile Island moldaram a opinião pública em torno do uso desse tipo de geração de energia elétrica.

Conforme a crise energética se agrava e a agenda climática avança, cientistas, economistas, políticos e cidadãos comuns estão colocando na balança seus prós e contras: o pequeno risco (mas existente) de acidentes radiológicos e o problema do descarte do lixo nuclear em comparação com a perspectiva de dependência contínua e crescente dos combustíveis fósseis, extremamente prejudiciais ao clima do planeta. Hoje, na matriz energética viável, a energia nuclear é o maior fornecedor de eletricidade descarbonizada.

E por que precisamos falar disso?

Uma crise global de energia causada pelo clima e uma retomada inesperadamente rápida da demanda estão acionando o sinal amarelo antes do inverno no hemisfério norte, quando mais eletricidade é necessária para iluminar e aquecer as casas, em dias mais curtos e noites mais frias. Governos em todo o mundo estão tentando limitar o impacto da crise sobre os consumidores, mas reconhecem que podem não ser capazes de evitar o aumento nas tarifas.

Na China, os apagões em bairros residenciais já começaram, enquanto as indústrias têm limitado a produção, comprometendo toda a cadeia de suprimento mundial. Na Índia as usinas de energia termelétricas estão lutando por carvão. Defensores dos direitos do consumidor na Europa estão pedindo a proibição de cortes, caso os clientes não consigam pagar prontamente o que devem.

No mercado europeu, o gás natural está sendo negociado com variação positiva de 130% desde o início de setembro e mais de oito vezes superior ao mesmo período do ano passado, segundo dados do ICIS – Independent Commodity Intelligence Services. No Leste Asiático, o valor do gás natural aumentou 85% desde o início de setembro. Os preços permaneceram mais baixos nos Estados Unidos, mas ainda assim dispararam para os níveis mais altos em 13 anos.

“Muito disso se alimenta do medo de como será o inverno”, disse Nikos Tsafos, especialista em energia e geopolítica do Center for Strategic and International Studies (CSIS), um grupo de estudos com sede em Washington. Ele entende que “a ansiedade fez com que o mercado se afastasse dos fundamentos da oferta e da demanda”.

O frenesi para garantir o gás natural também está elevando o preço do carvão e do petróleo, que podem ser usados como substitutos em alguns casos, mas são ainda piores para o clima.

Essa conjuntura está preocupando os bancos centrais e os investidores ao redor do mundo. A potencial crise está enraizada no aumento da demanda por energia que pode levar a uma escalada da inflação, à medida que a recuperação econômica da pandemia progride, em um sistema delicadamente calibrado, que é facilmente comprometido por eventos climáticos ou problemas geopolíticos, como no caso da Rússia decidir “fechar” o registro do gás.

Embora as políticas destinadas a enfrentar as mudanças climáticas não sejam o principal fator para o aumento dos preços da eletricidade, alguns líderes europeus afirmam que esse é sim o caso. O timing não podia ser pior.

Nenhuma solução parece fácil…

Com a adoção do Acordo de Paris em 2015, que entrou em vigor em 4 de novembro de 2016, quase todas as partes da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) concordaram em preparar nationally determined contributions (NDCs) para controlar as emissões de gases de efeito estufa (GEE ou greenhouse gas – GHG) e limitar o aumento da temperatura média global da superfície até o final do século a menos de 2° C, em relação aos níveis pré-industriais.

Desde então, o aumento da compreensão científica dos riscos significativos associados ao aquecimento de 2° C na superfície do planeta, juntamente com a crescente preocupação da sociedade pelos sinais notórios de que o clima vem se tornando instável, estabeleceu-se a necessidade de ações mais urgentes e contumazes dos líderes para evitar maiores impactos das mudanças climáticas, limitando o aquecimento global a 1,5° C.

Quantificando, para atingir essa meta, as emissões de dióxido de carbono (CO 2) da geração de eletricidade devem cair para níveis próximos de zero até a metade deste século, mesmo que as necessidades de eletricidade em todo o mundo continuem a crescer e se expandir, como nos transportes, uso doméstico e industrial.

Nesse diapasão, a energia nuclear pode fazer uma contribuição significativa para a redução das emissões em todo o mundo, ao mesmo tempo em que atende às crescentes demandas de energia, de um planeta em crescimento populacional?

O principal argumento seria a capacidade dos reatores nucleares de gerar energia com baixa emissão de gases de efeito estufa. Para atender às necessidades mundiais de energia e evitar os piores efeitos da mudança climática, a geração de eletricidade com baixo teor de carbono deve aumentar dos atuais 36% para 85% da energia mundial já em 2040, afirma a IEA.

“Sem uma contribuição importante da energia nuclear, a transição energética global será muito mais difícil”, disse o diretor executivo da IEA, Fatih Birol, em uma declaração que acompanha um relatório sobre energia nuclear da IEA. “Juntamente com as energias renováveis, a eficiência energética e outras tecnologias inovadoras, a energia nuclear pode dar uma contribuição significativa para atingir as metas de energia sustentável e aumentar a segurança energética.”

A energia nuclear é crítica para a descarbonização, na luta contra as mudanças climáticas. Mas acidentes radioativos de alto impacto psicológico, custos substanciais e preocupações com a gestão de resíduos impediram sua expansão, levando países como a Alemanha, a contrair a participação da energia nuclear em sua matriz.

Para que as termelétricas à base de fissão do urânio ganhem protagonismo, novas tecnologias deverão ser postas à prova, como os SMRs (small modular reactor) que são pequenos reatores modulares, implantáveis como usinas monomódulo ou multimódulo, que oferecem a possibilidade de combinar energia nuclear com fontes alternativas de energia, incluindo as renováveis.

Outro ponto seria o investimento em pesquisa, buscando avanços futuros na física, química nuclear e metalurgia para produzir o conhecimento e a tecnologia que permitam o reprocessamento barato do combustível nuclear usado, bem como métodos de baixo custo e confiáveis de redução ou eliminação da radioatividade dos resíduos no longo prazo.

À medida que as crises energética e climática se intensificam, o mundo está repensando como usar a energia nuclear para enfrentar esses e outros desafios. Veremos se a vilã de ontem poderá se tornar o caminho para o nosso futuro.

Erik Higino é Secretário de Finanças de Volta Redonda.