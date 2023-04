Homem é preso com arma em Valença

Matéria publicada em 16 de abril de 2023, 09:25 horas

Valença – Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), prenderam neste sábado (15), na Avenida Duque Costa, no bairro Carambita, em Valença, um homem, de 31 anos, com uma arma. Ele foi encaminhado à 91ª DP, em Valença, e deve responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Após receberam informações do Disque Denúncia, de que um homem estaria ostentando a arma na cidade, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito, que além do revólver, calibre 38, estava com cinco munições e um celular.