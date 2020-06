Homem é preso em Angra dos Reis pegando droga lançada de apartamento

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 15:54 horas

Angra dos Reis – Policiais do 33º Batalhão da PM prenderam um homem, justamente no momento em que ele pegava uma sacola contendo entorpecentes que foi jogada para ele, por uma pessoa do segundo andar de um prédio. O flagrante foi nesta segunda-feira (15), no bairro do Frade, em Angra dos Reis.

Os PMs apreenderam 24 tiras de maconha e 19 pinos de cocaína. A pessoa que jogou as drogas não foi localizada.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a 166ª DP (Angra dos Reis).