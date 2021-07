Hospital do Retiro concentrará atendimentos de pacientes com Covid-19

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 16:43 horas

Volta Redonda – O atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de terem contraído o novo coronavírus será concentrado no Hospital Dr. Munir Rafful – Hospital do Retiro a partir da próxima segunda-feira, dia 26. O Hospital do Retiro tem mais 30 leitos de alta complexidade – sendo 10 de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 20 de UI (Unidade Intermediária), voltados à pacientes de Covid-19 e equipados com respiradores e monitores. Com isso, vai ser tornar referência no atendimento à Covid na cidade.

O Hospital São João Batista não fará a princípio este tipo de atendimento, mas manterá cinco leitos de internação para a Covid-19 destinados a quem já estiver internados ou com perfil de atendimento próprio do hospital. A mudança objetiva possibilitar a volta das cirurgias eletivas (aquelas que não são consideradas de emergência) e dos atendimentos ambulatoriais no São João Batista.

Atendimentos

Além do Hospital do Retiro, Volta Redonda também conta com o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, antigo Cais Aterrado, e os postos de saúde chamados “polos Covid” pelo atendimento a casos suspeitos do novo coronavírus. Esses polos ficam nos bairros: 249, São João, Volta Grande, Siderlândia e Vila Mury.