Inclusão no Teatro: Cia Granada apresenta a primeira peça em Libras da Região

Volta Redonda – No Sul fluminense, a Cia. Teatral Granada vem trabalhando para tornar o teatro mais acessível e inclusivo para surdos e depois de muita luta conseguiu apresentar a primeira peça em libras da região. “AMOR em Libras” foi apresentada na última terça-feira, 26, em comemoração ao Dia Nacional do Surdo, no palco da “Arca do Saber” do Zoológico de Volta Redonda. Na plateia, pessoas surdas e filhos ouvintes de pais surdos tiveram seu acesso à cultura garantido.

Fundada em 1986, a Cia. Granada atua na região Sul Fluminense do estado há 37 anos e nos últimos tempos vinha buscando uma forma de tornar o teatro mais acessível.

– Devido à falta de interesse dos profissionais dessa área, as tentativas de parcerias para traduzir uma peça teatral para libras foram inúmeras, o que fez com que o projeto fosse adiado, mas não desistimos do sonho, – explica o diretor Paulo Rangel.

A montagem da peça foi feita graças as parcerias firmadas com a professora de libras Priscilla Kelly de Oliveira, com a Seção de Educação Especial do departamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda, e com o GREBAL (Grêmio Barra-mansense de Letras).

“AMOR em Libras” traz as características de uma contação de histórias, utilizando personagens já conhecidos nos contos de fadas como Branca de Neve, a Bruxa Malvada, Chapeuzinho Vermelho entre outros, levando o público a uma imersão ao mundo da fantasia numa aventura descontraída e divertida. A mensagem da peça apresenta a importância de que todos, surdo ou ouvinte cultivem o amor ao próximo e a valorização da autoestima.

O elenco contou com os atores Indieslay Meneguiti, Rita Rangel, Layla Rebelo, Mirella Andrade, João Pedro Barros, Renan Júlio e Alanis Freitas, sob autoria e direção de Paulo Rangel.