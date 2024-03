Intercontinental Sub-20: Flamengo enfrentará time europeu na final

Rio – Após conquistar a Copa Libertadores Sub-20, no domingo, o Flamengo do zagueiro-artilheiro volta-redondense Iago Teodoro, se classificou para a disputa do torneio Intercontinental da categoria.

O adversário rubro-negro na decisão será o time europeu que for o campeão da UEFA Yourth League.

A competição europeia está na fase semifinal com os seguintes confrontos: Porto (Portugal) x Milan (Itália) / Olympiacos (Grécia) x Nantes França. Os vencedores destes confrontos se enfrentam na final.

O campeonato irá encarar o Flamengo na final do Intercontinental, que ainda não tem data e local definidos.

No desembarque da equipe rubro-negra no Rio, na segunda-feira (18), em entrevista ao site do Flamengo, Iago celebrou a conquista da Libertadores e disse que o time estará focado na disputa das outras competições que tem pela frente antes do Intercontinental.

“A gente preza muito pela coletividade do grup o. Naturalmente, acontece o destaque individual de alguns. Graças a Deus consegui fazer os gols e ir bem. É fruto do trabalho que a gente vem fazendo. Agora a gente descansa, comemora. Vamos pensar no Brasileiro, Carioca para depois pensar no Mundial” – afirmou o jogador que é o capitão da equipe