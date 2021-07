Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 16:39 horas

Vassouras – O juiz da 41 Zona Eleitoral, Laurício Miranda Cavalcante, decidiu pela cassação dos diplomas do prefeito de Vassouras, Severino Ananias Dias Filho, e sua vice Rosilane Piveti Farias. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, dia 30. Ainda cabe recurso no TRE (Tribunal Regional Eleitoral). O juiz declarou ainda a inelegibilidade do prefeito para as eleições que se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição municipal de 2020.

Ele foi denunciado pelo Ministério Público de uso indevido da máquina administrativa e de abuso do poder político durante o período eleitoral de 2020.

-Remeta-se, desde já, cópia integral destes autos eletrônicos ao órgão do Ministério Público com atribuição em tutela coletiva para apurar a ocorrência de eventual improbidade administrativa, bem como ao Exmo. Procurador Geral de Justiça para apurar a ocorrência de eventual crime de responsabilidade – diz a decisão.

Leia a íntegra da decisão:

decisao prefeito vassouras