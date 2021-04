Justiça manda fechar comércio de Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 08:49 horas

Volta Redonda – A Justiça determinou na manhã desta terça-feira, dia 06, o fechamento do comércio de Volta Redonda, ficando liberado apenas os serviços essenciais. O prefeito Antônio Francisco Neto precisa ser intimado. Como ocorreu em Barra Mansa, a decisão foi tomada por causa do índice de ocupação na rede hospitalar, que ultrapassou os 50%, conforme acordo feito entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a prefeitura.

No final da tarde de ontem, Neto divulgou um decreto prorrogando as medidas restritivas em vigor contra a Covid-19 até o próximo domingo, dia 11.