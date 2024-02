Light reforça plano de operação para o Carnaval

Estado – A Light reforçou as equipes de plantão para o seu plano especial de operação no Carnaval, em toda a sua área de concessão, que compreende 31 municípios no estado do Rio de Janeiro. Na Marquês de Sapucaí e na Estr. Intendente Magalhães, técnicos e equipes estarão posicionados para agilizar o restabelecimento de energia elétrica, em caso de alguma ocorrência. A festa carnavalesca terá início nesta sexta-feira (09/02), e irá até o sábado das campeãs (17/02).

“Devido ao Carnaval 2024, ao grande número de blocos distribuídos no Rio, e às festividades em outros municípios da área de concessão da Light, colocamos em prática o nosso plano especial de operação para o período. Contaremos com efetivo reforçado nas ruas, em pontos estratégicos, e o monitoramento do sistema elétrico, 24 horas, diretamente do nosso Centro de Operações, que fica na sede da companhia.”, explica João Paulo Parreira, Superintendente de Operações e Engenharia da Light.

Para evitar acidentes com a população, a empresa também realizou uma blitz preventiva nos bairros com maior fluxo de foliões e blocos de Carnaval, como Copacabana, Centro e Santa Teresa. Durante a operação, foram encontrados três estabelecimentos comerciais com furto de energia e 53 instalações irregulares com potenciais riscos à população. Todas foram regularizadas.

Dentro do plano especial de operação para o Carnaval, a empresa também realizou podas e manutenções preventivas na Estr. Intendente Magalhães e executou serviços preventivos nos circuitos aéreos nas ruas do entorno do Sambódromo, visando a confiabilidade do fornecimento de energia aos espectadores que vão aos desfiles e órgãos públicos, tais como: Corpo de Bombeiros, Juizado de Menores, COMLURB, imprensa, serviço de segurança, lanchonetes etc. Nestes locais, a Light inspecionou 76km de rede, podou 204 árvores e executou 23 serviços de rede, desde outubro do ano passado.

Incentivo ao Carnaval

A Light investiu cerca de R$10 milhões no Carnaval 2024, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura – ICMS. O patrocínio reafirma o compromisso da companhia em apoiar projetos voltados ao fomento da cultura e do desenvolvimento social nos 31 municípios de sua área de concessão.

Com o aporte, a Light busca contribuir com a economia do estado, por meio da geração de emprego e renda para quem trabalha o ano inteiro para a realização do evento.

São diversos profissionais como artesãos, costureiras, marceneiros, todos envolvidos nos barracões das escolas de samba e que têm o Carnaval como sua fonte de renda.

Além do patrocínio, a companhia está ligada diretamente ao Carnaval, garantindo a energia elétrica para o Sambódromo e os foliões.

Dicas de segurança para curtir a folia em dias de desfile:

• Não lance serpentina metálica ou qualquer outro objeto na rede elétrica;

• Não jogar jato d’água na fiação elétrica. Água é bom condutor de energia e provoca curto-circuito;

• Evite tirar fotos com ‘pau-de-selfie’ próximo à rede elétrica. O contato com a rede pode ser fatal;

• Não coloque enfeites em postes e muito menos na fiação elétrica;

• Não suba em postes, árvores ou marquises que fiquem perto da rede elétrica – acompanhe o desfile em um local seguro;

• Não solte fogos de artifício perto da rede elétrica;

• Nunca faça ligação direta na rede elétrica;

• Em caso de fio partido, fique longe dele e avise a Light pelo telefone 0800 021 0196;

• Em caso de qualquer acidente com a rede elétrica, ligue também para o 0800 021 0196.